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حسام باولو عن الاعتزال:"ليس في حساباتي"

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:33 ص
حسام باولو عن الاعتزال:ليس في حساباتي
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الفجر الرياضي
 
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أكد حسام باولو مهاجم نادي الداخلية وصاحب الـ 35 عامًا أنه لا يفكر في الاعتزال في الفترة الحالية.

وقال باولو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الإعتزال ليس في حساباتي في الفترة الحالي".

وتابع:"انا لسة مشبعتش من الكورة، بقالي 5 سنين بس في الدوري، كنت بحلم اني انزل الملعب وامنيتي تحققت باللعب في الدوري الممتاز".

واستكمل:"تم اختباري في الزمالك 5 مرات قبل كدة، في أحد الاختبارات كنا 5 افراد وتم اختيار الأربعة الأخرين وتم رفضي".
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