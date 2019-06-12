ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

‏ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن موعد تقديم الوافد الجديد لوكا يوفتيش مهاجم الفريق، وذلك عقب التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.





وحسب الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، فسوف يتم تقديم اللاعب لوكا يوفتش غدًا الأربعاء 12 يونيو في الساعة 2:00 مساءً، وفي الصندوق الملكي لملعب سانتياجو برنابيو.





ويخطو يوفيتش بعد ذلك على أرض ملعب سانتياجو بيرنابيو لأول مرة مرتدياً قميص ريال مدريد، وستحضر وسائل الإعلام في غرفة الصحافة.





يذكر أن ريال مدريد لم يعلن حتى الآن عن موعد تقديم اللاعب البلجيكي ايدين هازارد للجماهير.