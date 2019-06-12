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باولو: لا أعلم مصيري.. وأتمنى الاستمرار مع الزمالك

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:17 ص
باولو: لا أعلم مصيري.. وأتمنى الاستمرار مع الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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أكد حسام باولو، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أنه يتمنى الإستمرار مع الفريق بالموسم القادم.

وقال باولو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لدي عام في عقدي وأتمنى الإستمرار والحصول على فرصة وسأعود هدافا للدوري مرة أخرى".

وأكمل : "إعارتي مع الداخلية انتهت، ولم يتحدث معي أحد حتى الآن ولا أعرف متى سيحدد مصيري".

وأضاف: "كنت أتمنى اللعب في الموسم الحالي، ولن أرضى بأقل من 26 هدفا".
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