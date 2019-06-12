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غدا..على الحجار فى سهرة طرب بالأوبرا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:06 ص
غدا..على الحجار فى سهرة طرب بالأوبرا
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يحيى المطرب على الحجار، غدا الخميس المقبل حفلًا غنائيًا داخل دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف ضمن سهرات المهرجان الصيفى.

ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عدد من أغانيه القديمة والحديثة منها "سمرة وبعيون كحيلة" و"الزين والزينة" و"قالوا علينا ديابة" و"ماتاخدى بالك" وغيرها.

وطرح المطرب على الحجار مؤخرا أغنية "ليه الطريق" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات مايكل عادل وألحان شادى مؤنس، وتوزيع رفيق عدلى وحققت نسب استماع ومشاهدة عالية.

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