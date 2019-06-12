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صدمة محمد صلاح في ترتيب "كباتن" المنتخب

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:05 ص
صدمة محمد صلاح في ترتيب كباتن المنتخب
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محمد أيمن
 
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يستعد منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري إلى خوض مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي الثالث عشر والسادس عشر من شهر يونيو الجاري إستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن أجيري عن القائمة النهائية التي تستعد للمشاركة في البطولة القارية التي تقام على أرض الكنانة في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن يحمل أحمد المحمدي نجم فريق نادي أستون فيلا الأنجليزي شارة قيادة الفراعنة بعد إعتزال عصام الحضري اللعب دولياً بصفته أصبح أقدم لاعب في القائمة.

كما جاء نجم الاهلي وليد سليمان في المركز الثاني بقائمة قائدي الفراعنة بعد عودته من جديد بعد أن إعتزال دولياً.

وجاء الترتيب كاملاً على كالآتي :-

1- أحمد المحمدي "أستون فيلا الإنجليزي"
2- وليد سليمان "الأهلي"
3- عبد الله السعيد "بيراميدز"
4- أحمد علي "المقاولون العرب"
5- محمد النني "آرسنال الإنجليزي"
6- محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي"
7- أحمد حجازي "ويست برومتش الإنجليزي"
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