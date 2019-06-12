هشام صالح: حسام باولو مهاجم "رخم" وأتمنى استمراره مع الزمالك





تحدث هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات عن حسام باولو مهاجم نادي الزمالك.





وقال صالح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ارى انه من الافضل ان يعود باولو مرة أخرى لنادي الزمالك، باولو قادر على تسجيل الأهداف حتى لو بقى عجوز".





وتابع:"باولو يملك قدرات لا يملكها أي مهاجم في مصر، قادر على اللعب بقدميه الإثنين".





وأضاف: "باولو يشرفنا لو لعب مع منتخب الصالات، مهاراته بداخل الملعب الخماسي عالية جدًا، مدافع جيد ويسدد بقدمه اليمنى واليسرى، تقدر تقول عليه مهاجم رخم".