جواد عبود: "الداخلية" لديها خطة لمكافحة المخدرات



وأضاف "عبود"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أنه في الأونة الأخيرة قامت الوزارة بحملة على منطقة "السحر والجمال" لمكافحة بؤرة للاتجار في المخدرات، وتم القضاء وضبط الكثير من العناصر.



وتابع مساعد مدير مكافحة المخدرات الأسبق، أن مشكلة المخدرات عموما تشبه "البالونة"، عندما يتم الضغط على منطقة معينة تظهر في منطقة أخرى، ولكي يتم القضاء عليها يجب تكاتف المجتمع كله، لافتا إلى أن العالم يعترف بـ234 مادة مخدرة فقط، بينما تم تخليق 800 مادة في الفترة الأخيرة.

قال اللواء جواد عبود، مساعد مدير مكافحة المخدرات الأسبق، إن وزارة الداخلية لديها خطة تواجه بها قضية الاتجار بالمخدرات تقوم على 6 محاور، مثل الجلب والتهريب، والاتجار، ومتابعة البؤر الإجرامية وغيرها.