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أليجري يحسم موقفه من تدريب تشيلسي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:52 ص
أليجري يحسم موقفه من تدريب تشيلسي
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أحمد عصام
 
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حسم المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي موقفه من تدريب نادي تشيلسي خلال الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إيطالية حسب "لا ريبوبليكا"، إن أليجري رفض عرضا لتدريب نادي تشيلسي، خلفا لماوريسيو ساري والذي سيرحل في الأيام القادمة من تدريب البلوز.

وفضل أليجري النظر إلى بعض العروض المقدمة له في الأيام الماضية، واختيار أفضل عرض أو نادي لتدريبه في الموسم القادم.

وسوف يحل ساري محل أليجري في يوفنتوس، حيث سيقود تدريب النادي الإيطالي بعد رحيله عن تشيلسي.
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