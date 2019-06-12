نائب رئيس النيابة الإدارية يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)











وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن جريمة "الغدر"، الموجودة في المادة 114 من قانون العقوبات تختص بتحصيل أكثر من المستحق أو ما ليس مستحق، مثل دفع أكثر من قيمة فاتورة الكهرباء، أو المياه أو تذكرة القطار، أو غرامة المرور، فإن هذه تعتبر جناية مؤثمة بفعل القانون.



وناشد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية المواطنين بأهمية معرفة حقهم، والإبلاغ عن هؤلاء، والمشاركة بأنفسهم في مكافحة الفساد.

قال المستشار الدكتور رفيق محمد عبدالله سالم، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، إن الأساس التشريعي لمكافحة الفساد، موجود في عدة قوانين، ومنها الكسب غير المشروع، وقانون العقوبات.