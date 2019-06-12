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حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب!

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:32 ص
حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب!
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نشرت إحدى صفحات معجبي الفنانة حلا الترك على تطبيق "إنستغرام" فيديو قصيراً، التقط لها أثناء وجودها في أحد مراكز التسوق في الكويت.

وبدت في المقطع المصور بإطلالة طبيعية جداً وهي تسير في المركز حاملة لعبة من القماش برفقة شخص لم تتضح هويته.

وظهرت وهي تشكو لذلك الشخص أمر شرطي منعها من التصوير. إلا أن مرافقها أبلغها أنه لا يمكن الأخير فعل ذلك.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير جداً من المتابعين الذين رأوا أن علامات عدم الارتياح تظهر على وجه الفنانة بشكل واضح وتساءلوا عن سبب ذلك.

ويشار إلى أنها التقت أثناء زيارتها ذلك المتجر عدداً كبيراً من المعجبين حيث استوقفها هؤلاء لالتقاط الصور إلى جانبها.

ويذكر أن الفنانة الشابة أحدثت في وقت سابق ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب ظهورها مع شاب في السيارة خاطبها بالقول: "نورت يا قلبي". وأثارت هوية الشاب فضول الكثير من الرواد الذين تساءلوا عن سبب التقارب الكبير بينه وبين الفنانة.


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