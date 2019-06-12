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وزيرة التضامن: تقديم دعم نقدي 4.2 مليار جنيه للأشخاص ذوي الإعاقة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:25 ص
وزيرة التضامن: تقديم دعم نقدي 4.2 مليار جنيه للأشخاص ذوي الإعاقة
غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
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آيات عامر
 
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كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إجمالي الدعم النقدي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين عن العمل بلغ 4.2 مليار جنيه سنويا، مؤكدة أن الحكومة مولت 150 مشروعًا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت والي، خلال المؤتمر الدولي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي افتتحت أعماله اليوم بنيويورك، إلى أنه تم خفض تكلفة وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ما بين 75 إلى 98%، كما تم تهيئة وإتاحة عدد من المعالم الأثرية والمعروفة دوليا للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن المبادرة المصرية للسياحة للجميع، والتي تهدف إلى جذب الزائرين من كل دول العالم من الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيف عدد من هذه الفئة المهمة في مختلف مجالات السياحة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تم إطلاق القاموس للإشارات الموحد للصم وضعاف السمع، كما تم إجراء مسح لأكثر من 4 ملايين مولود خلال عامي 2017 و2018 للكشف المبكر للإعاقة.
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