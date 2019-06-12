فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب النجم المصري العالمي رامي مالك!

يواجه فيلم جيمس بوند الجديد، أزمة جديدة، حيث لن يتسنى لكل من دانييل كريغ ورامي مالك، تصوير المشاهد مع بعضهما البعض.





يأتي ذلك نتيجة انشغال "رامي" الذي سيلعب دور الشرير في الفيلم، بالتزامات تصوير أخرى ستبدأ بحلول الوقت المقرر فيه عودة "دانييل" بعد إصابة كاحله التي عطلته عن التصوير.



