صحيفة نرويجية تكشف فضيحة أخلاقية لصفقة ضمك السعودي





أكدت تقارير صحفية نرويجية، على وجود فضيحة أخلاقية سابقة للسنغالي بابكر سار، والذي تعاقد مع نادي ضمك السعودي الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.





وذكرت صحيفة "nattavisen" النرويجية، أن بابكر سار، ما زال متهمًا في قضية اغتصاب، بالرغم من تبرئته قضائيًا إلا أن محامي الفتاة التي تتهمه بهذا قدم استئنافًا جديدًا للقضية.





ويذكر أن بابكر سار رابع صفقات نادي ضمك استعدادًا للموسم القادم، بعدما نجح النادي السعودي في التعاقد مع المهاجم المغربي زكريا حدراف، وحارس المرمى الجزائري شمس الدين رحماني، والمدافع البرازيلي جورجي فيليبي.