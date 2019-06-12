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جمال السلامي: المغرب لديه فرصة للتتويج بأمم إفريقيا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:58 ص
جمال السلامي: المغرب لديه فرصة للتتويج بأمم إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
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أكد جمال السلامي، مدرب منتخب المغرب للمحليين، أن هيرفي رينارد مدرب المنتخب يملك خبرة كبيرة في نهائيات أمم أفريقيا.

وقال السلامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "المنتخب مستقر على جهازه الفني منذ 3 سنوات، ورينارد يملك خبرة كبيرة في نهائيات أمم أفريقيا ودرب منتخبات كبيرة".

وأكمل : "هذه فرصتنا لتعديل مسار المغرب في نهائي أمم أفريقيا، ونضع آمال كبيرة على اللاعبين للوصول للمربع الذهبي على الأقل، الاستعدادات تمر بشكل جيد وهناك ندية كبيرة بين اللاعبين".

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