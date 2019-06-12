حارس الترجي ينتقل لصفوف الملعب التونسي





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي عن انتقال حارس مرماه علي الجمل، إلى صفوف نادي الملعب التونسي.





ووفقًا لتقارير صحفية تونسية، فإن علي الجمل انتقل لصفوف الملعب التونسي في صفقة انقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق، لمدة موسمين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية في الموسم الحالي.





ونشر نادي الترجي صورة للاعب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، يشكره على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في مشواره القادم.





والجدير بالذكر أن الترجي حصل على لقب الدوري التونسي بالموسم الحالي قبل جولة من نهايته، بينما يحتل الملعب التونسي المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.