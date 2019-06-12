ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حارس الترجي ينتقل لصفوف الملعب التونسي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:25 ص
حارس الترجي ينتقل لصفوف الملعب التونسي
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي عن انتقال حارس مرماه علي الجمل، إلى صفوف نادي الملعب التونسي.

ووفقًا لتقارير صحفية تونسية، فإن علي الجمل انتقل لصفوف الملعب التونسي في صفقة انقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق، لمدة موسمين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية في الموسم الحالي.

ونشر نادي الترجي صورة للاعب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، يشكره على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في مشواره القادم.

والجدير بالذكر أن الترجي حصل على لقب الدوري التونسي بالموسم الحالي قبل جولة من نهايته، بينما يحتل الملعب التونسي المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي