ضبط سيدة آسيوية لسرقتها 30 ألف درهم من حقيبة يد نسائية في الإمارات

قبضت شرطة الشارقة على امرأة آسيوية بعد سرقة حقيبة يد تحتوى مقتنيات ومبالغ مالية تقدر بـ30 ألف درهم، وتعود لمتسوقة فى أحد المراكز التجارية بالشارقة.





وكان بلاغ من المجنى عليها ورد إلى مركز شرطة البحيرة الشامل، يفيد بتعرضها للسرقة من مجهول أثناء انشغالها بمراقبة أطفالها، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إماراتية.





وكلفت الشرطة فريق تحليل الأسلوب الجرمى فى إدارة مراكز الشرطة الشاملة بمتابعة القضية، وتبين قيام امرأة بسرقة الحقيبة بعدما تركتها صاحبتها داخل عربة أطفال، وانشغلت بمتابعة صغارها فى ردهة الألعاب الموجودة داخل المركز، وتمكن الفريق من تحديد هوية المتهمة، والقبض عليها، واستعادة الحقيبة المسروقة بمحتوياتها كاملة.



