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ماذا تغير في قائمة المغرب بين بطولتي 2017 و2019؟

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:23 ص
ماذا تغير في قائمة المغرب بين بطولتي 2017 و2019؟
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محمد أيمن
 
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أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم قائمة أسود الأطلس التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي وجود ثلاثة عشر لاعباً سبق لهم وأن خاضوا منافسات بطولة كأس الأمم الأخيرة في الجابون 2017 والتي خرجوا فيها من الدور ربع النهائي على يد الفراعنة.

في الوقت الذي عرفت فيه القائمة وجود عشرة لاعبين لم يسبق لهم المشاركة في النسخة الماضية منهم من يشارك للمرة الأولى مثل حكيمي وزياش والتكناوتي ومنهم من سبق لهم المشاركة والانقطاع مثل حمد الله.

وإليكم القائمة التي شاركت في بطولة كأس الأمم الجابون 2017 :-

منير المحمدي ـ ياسين بونو ـ نبيل درار ـ المهدي بنعطية ـ مروان داكوستا ـ غانم سايس ـ يوسف آيت بناصر ـ كريم الأحمدي ـ فيصل فجر ـ مبارك بوصوفة ـ نورالدين أمرابط ـ يوسف النصيري ـ خالد بوطيب.

لاعبين شاركوا في نسخة 2017 وغابوا عن نسخة 2019

ياسين الخروبي ـ فؤاد شفيق ـ حمزة منديل ـ أمين عطوشي ـ منير عوبادي ـ فيصل الهراس ـ عزيز بوحدوز ـ رشيد العليوي ـ يوسف العربي ـ المهدي كارسيلا.

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