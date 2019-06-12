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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:22 ص
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي
قصف صاروخي في سوريا - أرشيفية
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تعرضت منطقة تل الحارة فى المنطقة الجنوبية بسوريا، اليوم الأربعاء، إلى قصف صاروخى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث استهدفت الصواريخ الإسرائيلية المنطقة الجنوبية فى سوريا، فيما تصدت لها الدفاعات الجوية السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلًا عن مراسل أخبار التليفزيون السورى، "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى بالصواريخ على تل الحارة فى المنطقة الجنوبية وتسقط عددًا منها".

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أى خسائر بشرية فى تل الحارة، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلى اشتمل على عمليات حرب إلكترونية حيث تعرضت الرادارات للتشويش، وتقع تل الحارة فى محافظة درعا، وهى من التلال الاستراتيجية المطلة على هضبة الجولان المحتلة.
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