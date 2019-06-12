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رئيس الأهلي الجديد يزف بشرى سارة للجماهير

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:18 ص
رئيس الأهلي الجديد يزف بشرى سارة للجماهير
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محمد أيمن
 
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أكد أحمد الصائغ المرشح الوحيد على كرسي رئاسة نادي أهلي جدة أنه سوف يفعل المستحيل من أجل النهضة بالكرة في " الراقي "

وفي تصريحات صحفية أدلى بها لبعض وسائل الإعلام بالمملكة أكد الصائغ أنه لن يتخلى عن أي نجم من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

كما أكد أن الحمل ثقيل على عاتقه خاصةً أن طموح الجماهير عالي للغاية والرغبة الأولى ستكون الحصول على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأنهى الصائغ تصريحاته أن جميع اللاعبين مثل السومة ودجانيني وغيرهم سوف يبقون على رأس قائمة الفريق مع إنتدابات جديدة للمنافسة على الألقاب وعودة الفريق لمنصات التتويج من جديد.

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