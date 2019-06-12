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في عيده السبعين.. أبرز النجوم الذين تغنوا بألحان فنان العرب محمد عبده

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:58 ص
في عيده السبعين.. أبرز النجوم الذين تغنوا بألحان فنان العرب محمد عبده
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شيماء عطية
 
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يحتفل الفنان السعودي محمد عبده، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده السبعين حيث ولد في الثاني عشر من يونيو ١٩٤٩، بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، أصبح عبده خلالها أحد أهم رموز الغناء في الوطن العربي، ولُقب بفنان العرب، غنى لكبار الشعراء والملحنين، وانتشرت أغنياته على صعيد الخليج والعالم العربي، وأحيا العديد من الحفلات على مختلف المسارح العالمية، منها في لندن وجينف وواشنطن ولوس أنجلوس.

إلى جانب الغناء، أهدى فنان العرب عدد من ألحانه لأصدقائه من الفنانين، وعلى رأسهم أحلام الإمارتية، التي قدم لها ألحان أغنيات "ياليل ياجامع، المحبه أرض، تنشد عن أحوالي، لا تقول انك تحب"، ولحن لأصالة نصري "أوقات ياخذنا الحكي"، وتعاون مع نوال الكويتية في "انت ولا الموت"، وغنت له فلة الجزائرية "يا مسافر للجفا"، ولحن للعراقي ماجد المهندس "اذكريني"، وقدم لعبدالله الروشيد أغنية "هلت دموع السما".



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