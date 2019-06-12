أمير مرتضى يفجر مفاجأة عن رحيل جروس ويكشف عيوبه

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك عن كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.





وقال أمير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "معروف من 3 أشهر ان جروس راحل عن نادي الزمالك ويملك عرضًا من نادي بعرض مالي أكبر بكثير من عرض الزمالك".





متابعًا "مكنش ينفع نقول ان جروس هيمشي في الفترة الي فاتت علشان كنا بنلعب مباريات مهمة في الكونفدرالية والدوري".





واستكمل "جروس جاء لنادي الزمالك بحثًا عن التألق وزيادة قيمته المالية مرة أخرى للعودة إلى الخليج من جديد، قرار اختيار خالد جلال بديلًا لجروس كان متفق عليه منذ فترة".





واضاف أمير "جروس لديه مميزات وعيوب كنا نحاول تفاديها، التعامل مع اللاعب المصري كان من عيوبه، عمرنا ما اتكلمنا معاه في فنيات".





واختتم تصريحاته "في النهاية جروس نجح مع الزمالك".