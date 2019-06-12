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وصلة رقص لرانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:45 ص
وصلة رقص لرانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص رفقة عدد من صديقاتها.

وأطلت يوسف، من خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  بفستان أحمر منقوش بالورود، ودخلت في وصلة رقص على أنغام إحدى الأغاني.

واعتادت رانيا يوسف الفترة الماضية نشر ما يتعلق بتفاصيل حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثارت جدلًا كبيرًا بسبب ملابسها المثيرة
 التي حضرت بها عدد من الحفلات الفنية.

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