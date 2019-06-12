أمير مرتضى: لم نشكو هذا الموسم.. وسنشارك في كل البطولات





أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق لم يشكو هذا الموسم بسبب كثرة البطولات التي شارك بها.





وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك سيشارك في كل البطولات المتاحة سواء العربية أو الإفريقية ولن نشكو مثل هذا الموسم".





وأكمل : "قرار المشاركة في كل البطولات في يد اتحاد الكرة، ولا توجد لوائح تسمح لهم بالقبول أو الرفض، الأهم هو عدم شكوى النادي".