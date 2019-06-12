عاجل.. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لـ"معلول" بعد استبعاده من قائمة تونس





وجه الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة مؤثرة إلى نجم النادي الاهلي علي معلول بعد إستبعاده من القائمة النهائية التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





وكتب النقاز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " لا تحزن يا صديقي فلنقف خلف المنتخب ونساندهم حتى يفوزوا ببطولة كأس الأمم الأفريقية.





يذكر أن النقاز كان من العناصر الأساسية للمنتخب التونسي سابقاً قبل أن يتفاجأ بإستبعاده من البطولة وخارج خيارات آلان جيريس الذي فاجأ الجميع باستبعاد معلول وعوضه بكريم العواضي.



