الكونجرس يصوت على منع بيع طائرات هجومية لقطر غدا





تصوت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى، غدًا الخميس، على قرار يمنع بيع طائرات هجومية وأسلحة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار لإمارة قطر، وكان عضو الكونجرس راند بول قدم عريضة ترفض بيع الأسلحة الهجومية لدولة قطر، خصوصاً فى هذا التوقيت الدقيق فى منطقة الشرق الأوسط.





وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونجرس، الشهر الماضى، بأنها سوف تبيع أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار لقطر، تشمل طائرات هجومية من طراز أباتشى ومعدات هجومية ذات صلة، ومنتظرة موافقة الكونجرس على الصفقة.





وطبقاً للقانون الأمريكي، فإن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى موافقة الكونجرس فى صفقات بيع الأسلحة، وكانت إيلينا روس ليتيين، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكونجرس الأمريكي، أكدت أن هناك معلومات استخباراتية تقول إن قطر متورطة فى دعم جماعات إرهابية فى الشرق الأوسط مثل حماس والقاعدة وداعش، وذلك وفقًا لما نشرته وسائل إعلام عربية.





وأضافت روس خلال جلسة الاستماع لتقييم العلاقات الأمريكية القطرية التى عقدت فى وقت سابق، "فكرة أن قطر تقوم باستضافة إرهابيين من أفغانستان والإخوان لم تعد مقبولة للإدارة الأمريكية الحالية".





والثلاثاء الماضى، اتهم نائب فى الكونجرس الأمريكى شبكة "الجزيرة" بأنها منبر لنشر الأفكار المتطرفة، وجهاز تجسس للنظام القطرى فى واشنطن ويوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية.





وفى مقال نشرته صحيفة "واشنطن إكزامينر"، قال عضو مجلس النواب جاك بيرجمان، إنه من المثير للاهتمام أن حلفاء أمريكا فى المنطقة توصلوا إلى هذا الاستنتاج منذ فترة طويلة، عندما قاطعوا قطر فى يونيو 2017 بسبب دعمها المتواصل للإرهاب.



