ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكونجرس يصوت على منع بيع طائرات هجومية لقطر غدا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:35 ص
الكونجرس يصوت على منع بيع طائرات هجومية لقطر غدا
الكونجرس
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تصوت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى، غدًا الخميس، على قرار يمنع بيع طائرات هجومية وأسلحة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار لإمارة قطر، وكان عضو الكونجرس راند بول قدم عريضة ترفض بيع الأسلحة الهجومية لدولة قطر، خصوصاً فى هذا التوقيت الدقيق فى منطقة الشرق الأوسط.

وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونجرس، الشهر الماضى، بأنها سوف تبيع أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار لقطر، تشمل طائرات هجومية من طراز أباتشى ومعدات هجومية ذات صلة، ومنتظرة موافقة الكونجرس على الصفقة.

وطبقاً للقانون الأمريكي، فإن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى موافقة الكونجرس فى صفقات بيع الأسلحة، وكانت إيلينا روس ليتيين، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكونجرس الأمريكي، أكدت أن هناك معلومات استخباراتية تقول إن قطر متورطة فى دعم جماعات إرهابية فى الشرق الأوسط مثل حماس والقاعدة وداعش، وذلك وفقًا لما نشرته وسائل إعلام عربية.

وأضافت روس خلال جلسة الاستماع لتقييم العلاقات الأمريكية القطرية التى عقدت فى وقت سابق، "فكرة أن قطر تقوم باستضافة إرهابيين من أفغانستان والإخوان لم تعد مقبولة للإدارة الأمريكية الحالية".

والثلاثاء الماضى، اتهم نائب فى الكونجرس الأمريكى شبكة "الجزيرة" بأنها منبر لنشر الأفكار المتطرفة، وجهاز تجسس للنظام القطرى فى واشنطن ويوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية.

وفى مقال نشرته صحيفة "واشنطن إكزامينر"، قال عضو مجلس النواب جاك بيرجمان، إنه من المثير للاهتمام أن حلفاء أمريكا فى المنطقة توصلوا إلى هذا الاستنتاج منذ فترة طويلة، عندما قاطعوا قطر فى يونيو 2017 بسبب دعمها المتواصل للإرهاب.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي