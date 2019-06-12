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أمير مرتضى: ظروف الزمالك أصعب من المنافس ولم نشتكي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:31 ص
أمير مرتضى: ظروف الزمالك أصعب من المنافس ولم نشتكي
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الفجر الرياضي
 
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أكد  أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، أن الفريق يعاني من ضغوطات كثيرة هذا الموسم ورغم ذلك لم يبد أي اعتراض.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " الزمالك اكثر نادي متساهل هذا الموسم في كل شىء، نشارك في كل البطولات ولم نعترض على أي شىء.

وارف : الزمالك مستعد دائما ومتعاون للغاية، ونتمني ان احداث هذا الموسم لا تتكرر الموسم المقبل.

وتابع : في الموسم الاستثنائي "فزنا ببطولتين" وفي طريقنا للمنافسة الان على الدوري والكأس.

واكد : نعاني من ظروف اصعب من المنافس، فقدنا مصطفي فتحي وساسي ولم "نشتكي"
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