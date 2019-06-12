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مرشح جديد لرئاسة نادي النصر بعد رحيل آل سويلم

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:21 ص
مرشح جديد لرئاسة نادي النصر بعد رحيل آل سويلم
النصر
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محمد أيمن
 
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أعلن إبراهيم الفريان الإعلامي الرياضي السعودي عن ترشحه لرئاسة نادي النصر رسمياً بعد إعادة فتح باب الانتخابات يوم الاحد المقبل.

وبعد تأكد رحيل سعود آل سويلم وعدم ترشحه لرئاسة العالمي مرة أخرى أعلن الفريان تقدمه للمنصب من أجل المنافسة على منصب الرئيس في الإعادة.

وكتب الفريان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك " أعلن ترشيحي لنادي النصر السعودي ، أملك الفكر والعلاقات العامة ومحبوب من جميع النصراويين".

وبالبحث عن السيرة الذاتية للفريان تبين أنه إعلامي سعودي من مواليد 1960 معروف بشغفه الشديد للعبة كرة القدم وعشقه لنادي النصر.

وبدأ حياته العملية كصحفي في الجريدة المسائية قبل أن ينتقل إلى الجزيرة ومنها إلى مدير مكتب مجلة المخلص قبل أن ينتهي به المطاف كمذيع في القنوات العربية.

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