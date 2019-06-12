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ظروف شخصية تمنع آل سويلم من الترشح لرئاسة النصر

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:19 ص
ظروف شخصية تمنع آل سويلم من الترشح لرئاسة النصر
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محمد أيمن
 
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أعلن عبد الله بن زنان المتحدث الرسمي بإسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي رحيل سعود آل سويلم رسمياً عن الفريق وعدم نيته الترشح في الأعادة يوم الأحد المقبل.

وأرجح بن زنان وجود ظروف شخصية لآل سويلم منعته من الترشح في الإنتخابات التي تم غلق الباب الترشح إليها أمس الثلاثاء في تمام العاشرة مساءاً.

ولم يتقدم أي شخص بأوراق ترشحه لتولي منصب رئيس نادي النصر ومن المقرر أن يعاد فتح باب الترشح من جديد للعالمي يوم الأحد المقبل لمدة ثلاثة أيام.

وقال بن زنان أن آل سويلم سيظل من العلامات الفارقة في تاريخ الرياضة السعودية أجمع وليس نادي النصر فحسب في الوقت الذي أكد فيه أيضاً أن الجميع فشل في مجاراة مشروع آل سويلم الضخم.

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