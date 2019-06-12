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بعد استبعاده من أمم إفريقيا.. أرقام علي معلول مع الأهلي بالموسم الحالي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:45 ص
بعد استبعاده من أمم إفريقيا.. أرقام علي معلول مع الأهلي بالموسم الحالي
علي معلول
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علاء خليف
 
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في مفاجأة غير متوقعة أعلن الفرنسي آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للأهلي المصري من القائمة النهائية لمنتخب نسور قرطاج، التي تستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019.

استبعاد علي معلول من القائمة النهائية لمنتخب تونس أصاب الجماهير التونسية بصدمة كبيرة خاصة وأنه أحد العناصر الرئيسية في المنتخب التونسي، بالإضافة لتألقه مع الأهلي خلال الموسم الحالي وتقديم عروضًا قوية سواء في الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا وبالتأكيد استبعاده سيؤثر على أداء تونس بالبطولة.

خاض علي معلول مع الأهلي 24 مباراة في الدوري الممتاز بالموسم الحالي، بواقع 2079 دقيقة لعب وسجل 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخري، بينما شارك في 8 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل هدفين وصنع مثلهما، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

كما لعب "معلول" مباراة وحيدة مع الأهلي في بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب أمام فريق النجمة اللبناني وسجل هدفًا في فوز المارد الأحمر بنتيجة 4/1.

أما بالنسبة لمسيرته الدولية مع منتخب تونس شارك في 47 مباراة دولية، ولم يسجل أي أهداف ولكنه صنع 9 أهداف، كما شارك مع المنتخب التونسي في مباراتين ببطولة كأس العالم الأخيرة 2018، ولكن حرمته الاصابة من المشاركة مع نسور قرطاج في تصفيات أمم إفريقيا 2019 حيث لم يشارك سوي في مباراتين أمام اي سواتيني.

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