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مبابي يثير الجدل حول انتقاله إلى ريال مدريد

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:35 ص
مبابي يثير الجدل حول انتقاله إلى ريال مدريد
مبابي
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الفجر الرياضي
 
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فجر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مفاجأة عن التقارير التي ربطته بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووصل مبابي للهدف رقم 100 في مسيرته، في شباك منتخب أندورا بقميص المنتخب الفرنسي، في تصفيات أمم أوروبا.

وقال مبابي عن التقارير التي ربطته بريال مدريد:"هذا ليس الوقت المناسب للتحدث عن ريال مدريد".

وأضاف نجم سان جيرمان:"تسألني دائمًا نفس الشيء، لكن هذا ليس هو الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن مبابي من اللاعبين المرشحين للانتقال إلى سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.
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