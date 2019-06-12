خاص.. صحفي تونسي يفجر مفاجأة عن استبعاد علي معلول





أعلن آلان جيريس المدير الفني الفرنسي للمنتخب التونسي، استبعاد الظهير الأيسر للمنتخب والنادي الأهلي "علي معلول" من قائمة نسور قرطاچ النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.





وحرص "الفجر الرياضي" على الحديث مع الإعلامي التونسي "فوزي ضويوي" من إذاعة كـنـوز أف أم التونسية.





وقال فوزي ضويوي، قائلاً :" استبعاد على معلول من قائمة المنتخب التونسي جاء لسبب" إنضباطي "بعض رفض معلول الجلوس إحتياطياً للظهير الأيسر" أسامة الحدادي "ورفضه أن يكون في المقام الثاني خلف الحدادي.





وعن سر إستقرار جيريس على الدفع بالحدادى أساسياً، قال الإعلامى التونسي فى تصريحاته لـ"الفجر ":" الحدادى يجيد الجانب الدفاعى أكثر من على معلول الذي يجيد الجانب الهجومي أكثر والذى يلائم طريقة لعب آلان جريس هو الحدادى الذى يلعب أيضاً كقلب دفاع.





وأصاف ضويوي، قائلا" :" نستغرب من إستبعاد أفضل 4 ظهراء فى الدوري المصري من الإنضمام لقائمة مصر أو تونس فى كأس الأمم، وهم فى مركز الظهير الأيمن محمد هانى لاعب الأهلى وحمدى النقاز لاعب الزمالك وعلى مركز الظهير الأيسر الثنائي على معلول لاعب الأهلي وعبد الله جمعه لاعب الزمالك.



