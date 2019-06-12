في ذكرى ميلاد محمد عوض.. درس الفلسفة وكون أسرة فنية





تحل اليوم الأربعاء، الذكرى السابعة والثمانين على ميلاد الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض، الذي وُلد في الثاني عشر من يونيو ١٩٣٢ في القاهرة، ثم حصل على ليسانس آداب جامعة عين شمس عام 1957، وعلى دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.





أثناء دراسته الفلسفة في جامعة عين شمس، كوّن فرقة تمثيل، وأعاد من خلالها تقديم مسرحيات الريحاني، وبعد تخرجة من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية، وعلى مدار أكثر من ٣ عقود، قدم عِوَض العديد من الأفلام الناجحة أشهرها، "البنات والمرسيدس"، "البحث عن فضيحة"، "مدرسة المشاغبين".



