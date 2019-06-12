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في ذكرى ميلاد محمد عوض.. درس الفلسفة وكون أسرة فنية

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:23 ص
في ذكرى ميلاد محمد عوض.. درس الفلسفة وكون أسرة فنية
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شيماء عطية
 
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تحل اليوم الأربعاء، الذكرى السابعة والثمانين على ميلاد الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض، الذي وُلد في الثاني عشر من يونيو ١٩٣٢ في القاهرة، ثم حصل على ليسانس آداب جامعة عين شمس عام 1957، وعلى دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.


أثناء دراسته الفلسفة في جامعة عين شمس، كوّن فرقة تمثيل، وأعاد من خلالها تقديم مسرحيات الريحاني، وبعد تخرجة من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية، وعلى مدار أكثر من ٣ عقود، قدم عِوَض العديد من الأفلام الناجحة أشهرها، "البنات والمرسيدس"، "البحث عن فضيحة"، "مدرسة المشاغبين".


تزوَّج محمد عوض من زميلته في الدراسة قوت القلوب مازن التي أنجبت له ثلاثة أولاد هم: المخرج: عادل عوض، تزوج الممثلة راندا عوض وأنجب منها الممثلة جميلة عوض، ومصمم استعراضات: عاطف عوض تزوج الممثلة رانيا فريد شوقي وأنجب منها فريدة وملك، علاء عوض ممثل في فترة الثمانينات والتسعينات، ورحل عوض في السابع والعشرين من فبراير ١٩٩٧، عن عمر ناهز ال٦٤ عامًا.

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