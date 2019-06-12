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الإسماعيلي يقرر تأجيل فترة الإعداد إلى السبت المقبل

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:21 ص
الإسماعيلي يقرر تأجيل فترة الإعداد إلى السبت المقبل
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الفجر الرياضي
 
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قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تأجيل فترة الإعداد إلى يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو الجارى وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

جاء ذلك ، فى أعقاب إعلان موعد المواجهة المتبقية للإسماعيلى بالدورى مع الزمالك التى ستنطلق عقب منافسات بطولة كأس الامم الافريقية بالتحديد يوم 26 يوليو المقبل ضمن منافسات الأسبوع الــ27 بالمسابقة.

الجدير بالإشارة أن الإسماعيلى يحتل المركز الــ7 برصيد 43 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الــ3 برصيد 68 نقطة.
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