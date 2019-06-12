شكري أبوعميرة: هناك فوضى في البرامج الرياضية وسيتم وضع ضوابط صارمة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:51 ص
نعيم يوسف
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قال شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن المجلس الأعلى للإعلام وضع العديد من الضوابط للبرامج التلفزيونية.
وأضاف "أبو عميرة"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن البرامج الطبية التي يعلن عنها ولابد من مراجعتها، وموافقة وزارة الصحة.
وتابع عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أنه من ضمن الضوابط أيضا الخاصة ببرامج الـ"توك شو"، هو استقاء المعلومات من مصادرها.
وأكد أنه بالنسبة للبرامج الدينية فإنه لن يتم استضافة رجال دين إلا من رجال وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف، أو لابد من معرفة انتمائه، مشددًا على أن هناك فوضى في البرامج الرياضية وسيكون هناك ضوابط صارمة لهذا الأمر.
وأضاف "أبو عميرة"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن البرامج الطبية التي يعلن عنها ولابد من مراجعتها، وموافقة وزارة الصحة.
وتابع عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أنه من ضمن الضوابط أيضا الخاصة ببرامج الـ"توك شو"، هو استقاء المعلومات من مصادرها.
وأكد أنه بالنسبة للبرامج الدينية فإنه لن يتم استضافة رجال دين إلا من رجال وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف، أو لابد من معرفة انتمائه، مشددًا على أن هناك فوضى في البرامج الرياضية وسيكون هناك ضوابط صارمة لهذا الأمر.
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