وزير خارجية أوكرانيا: لن نتمكن من دخول الاتحاد الأوروبى خلال 10 سنوات

أعرب وزير خارجية أوكرانيا بافيل كليمكين، عن اعتقاده، بأن بلاده لن تتمكن من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر المقبلة.





ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن كليمكين قوله، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سمع البعض، أننا سننضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2025. هذا هراء، لأنه لتحقيق ذلك، كان علينا التفاوض بشأن الانضمام منذ فترة طويلة. وسمع البعض أن الأمر بات خلال الـ10 سنوات، أكثر واقعية، لكنه لا يزال ضربا من الهراء، لأنه لتحقيق ذلك، يجب أن نبدأ المفاوضات في الغد".





وأضاف كليمكين، أنه يبقى على الرغم من ذلك، على ثقة من أن أوكرانيا ستتمكن من الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي عاجلا أم آجلا.





وكان الرئيس السابق لأوكرانيا بيترو بوروشينكو، قد أعلن مرات عديدة، اعتماد نهج الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.



