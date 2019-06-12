بعد استبعاد معلول.. 10 نجوم خارج أمم إفريقيا من بينهم زميل صلاح

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس بشكل مفاجئ خروج الظهير الأيسر علي معلول من قائمة نسور قرطاج التي ستتواجد معه بكأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستستضيفها مصر.





وينضم معلول نجم النادي الأهلي المصري لقائمة اللاعبين الذين لن نشاهدهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





وستستضيف دولة مصر على أرضها بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من يوم الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز النجوم الغائبين عن بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 لأسباب مختلفة:





1- حمدي النقاز:

لم يختلف وضع ظهير أيمن الزمالك عن مواطنه علي معلول حيث استبعد من قائمة منتخب تونس لأسباب فنية رغم أنه ظهر بمستوى جيد مع القلعة البيضاء خلال الموسم المنصرم.





2- عبدالله جمعة:

قدم عبدالله جمعة مستوى مميز مع نادي الزمالك تحت قيادة جروس إلا أن خافيير أجيري استبعده من قائمة منتخب مصر.





3- بيير أوباميانج:

يغيب مهاجم أرسنال وهداف الدوري الانجليزي عن المشاركة في "كان 2019" نظراً لعدم تأهل منتخب الجابون للبطولة.





4- فوزي غلام:

يفتقد منتخب الجزائر خدمات نجم نابولي الإيطالي نظراً لأن اللاعب اعتذر عن المشاركة مع الخُضر حسب تصريحات جمال بلماضي مدرب المنتخب.





ويرجع ذلك لاستياء غلام من تشكيك الاتحاد الجزائري في إصابته بالموسم الماضي وتعرضه لانتقادات بسبب خطأ ارتكبه في مباراة تونس والجزائر في أمم أفريقيا بالجابون.





5- إريك بايي:

سيغيب نجم مانشستر يونايتد ومنتخب كوت ديفوار عن المشاركة في أمم أفريقيا نظراً لاصابته في أوتار الركبة.





6- خادم نداي:

يفتقد منتخب السنغال لخدمات حارسه نداي نظراً لإصابته بكسر مضاعف في الركبة.





7- جويل ماتيب:

أعلن منتخب الكاميرون عن قائمته المشاركة في أمم أفريقيا ويغيب عنها جويل ماتيب الذي اعتذر عن التواجد مع بلاده بسبب مشاكل سابقة مع الأجهزة الفنية وذلك رغم محاولات إعادته.





8- أحمد فتحي:

استبعد أجيري من قائمة منتخب مصر اللاعب أحمد فتحي الذي قاد الجبهة اليمنى في البطولات الماضية مع الفراعنة وفضل ضم كلاً من؛ أحمد المحمدي وعمر جابر.





9- إيمانويل إديبايور:

لم ينجح منتخب توجو في التأهل إلى كان 2019 وذلك بعد خسارته من بنين في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة.





10- دجانيني تفاريس:

لن يشارك تفاريس نجم نادي أهلي جدة والذي تألق خلال الموسم المنصرم بقميص فريقه وذلك نظراً لعدم تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى كأس الأمم بعد تذيل مجموعتها في التصفيات.