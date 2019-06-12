بعد مضي 13 عاما.. ليندسي لوهان تنهي خلافها مع باريس هيلتون





أنهت النجمة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان خلافها مع عارضة الأزياء ووريثة سلسلة فنادق هيلتون، باريس هيلتون خلال آخر ظهور تليفزيوني لها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه خلال مقابلة مع برنامج "Kyle & Jackie O Show"، تم سؤال "ليندسي"، البالغة من العمر 32 عامًا عن تعليقات "باريس" السلبية بعد أن وصفتها بأنها "متجاوزة ومحرجة" الشهر

، فأجابت ليندسي: "ليس لدى أي مشكلات مع أي شخص في حياتي وأنا ممتنة لذلك، إنني شخص محب للغاية".

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