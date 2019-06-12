مباحثات "نمساوية - سلوفينية" حول الهجرة والطاقة ومستقبل الاتحاد الأوروبي

يبدأ رئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور زيارة رسمية إلى النمسا بعد غد الخميس.





وقالت مصادر بالقصر الرئاسي بالنمسا "هوفبورج" اليوم الثلاثاء، إن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن سيستقبل نظيره السوليفاني لإجراء مباحثات تركز على دعم العلاقات الثنائية ومستقبل الاتحاد الأوروبي وعددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة.



