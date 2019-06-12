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مفاجأة صادمة للجمهور.. مغني شهير يعلن إصابته بالزهايمر

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:44 ص
مفاجأة صادمة للجمهور.. مغني شهير يعلن إصابته بالزهايمر
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قال المغني والممثل الكوميدي الأمريكي ستيف لورانس، الذي اشتهر في حقبة الستينيات بالغناء في الملاهي الليلية والتمثيل في التلفزيون مع زوجته إيدي جورم، يوم الثلاثاء إنه مصاب بمرض ألزهايمر.

وأضاف لورانس البالغ من العمر 83 عاما في رسالة نشرها وكيله أن المرض في مراحله المبكرة وأنه ”يتلقى العلاج بأدوية تحت إشراف بعض من أفضل الأطباء في المجال“.

وقال ”لحسن الحظ، تمكنوا من إبطاء مسار هذه العملية المروعة“.

وتزوج لورانس من جورم عام 1957 وأصبحا معا جزءا أساسيا من برامج السهرة في التلفزيون الأمريكي. وكانت الدعابات المتبادلة بينهما من أبرز معالم أدائهما على مدى عقود.

وفاز ألبوم (وي جوت أس) وهو أول ألبوم يصدره الثنائي الذي بات يعرف باسم ستيف وإيدي بجائزة جرامي في عام 1960. وتوفيت جورم عام 2013.


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