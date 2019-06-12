ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. تفاصيل استبعاد علي معلول من قائمة تونس

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:51 ص
عاجل.. تفاصيل استبعاد علي معلول من قائمة تونس
علي معلول
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
كشف الصحفي التونسي نجيب المجرسي الأسباب التي دفعت الفرنسي ألان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس لاستبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي من قائمة نسور قرطاج النهائية التي ستشارك في أمم إفريقيا ٢٠١٩ الشهر الجاري في مصر.

وقال المجرسي :"هناك أنباء تتردد بشكل قوي عن دخول معلول في صدام مع المدرب الفرنسي وهو ما دفعه للاستبعاد من القائمة".

وأضاف: "هناك حالة اندهاش كبيرة في تونس من قرار استبعاد معلول، لأنه يعتبر ركيزة أساسية في المنتخب".

وكان ألان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس قد قرر استبعاد معلول من القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في أمم إفريقيا الشهر الجاري في مصر، واستعان بكريم العواضي بديلا له.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي