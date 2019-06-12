عاجل.. تفاصيل استبعاد علي معلول من قائمة تونس

كشف الصحفي التونسي نجيب المجرسي الأسباب التي دفعت الفرنسي ألان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس لاستبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي من قائمة نسور قرطاج النهائية التي ستشارك في أمم إفريقيا ٢٠١٩ الشهر الجاري في مصر.





وقال المجرسي :"هناك أنباء تتردد بشكل قوي عن دخول معلول في صدام مع المدرب الفرنسي وهو ما دفعه للاستبعاد من القائمة".





وأضاف: "هناك حالة اندهاش كبيرة في تونس من قرار استبعاد معلول، لأنه يعتبر ركيزة أساسية في المنتخب".





وكان ألان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس قد قرر استبعاد معلول من القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في أمم إفريقيا الشهر الجاري في مصر، واستعان بكريم العواضي بديلا له.