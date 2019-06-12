ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضمك السعودي يواصل تدعيم صفوفه بلاعب وسط سنغالي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:49 ص
ضمك السعودي يواصل تدعيم صفوفه بلاعب وسط سنغالي
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم تدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم الجديد، بتعاقده مع السنغالي بابكر سار، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووقع لاعب الوسط السنغالي على عقد لمدة عام مع نادي ضمك، قادمًا من نادي نادي إينيسي الروسي، في صفقة انتقال حر.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب معلقًا عليها "بابكر سار ضمكاوي".

ويعد بابكر سار رابع صفقات النادي استعدادًا للموسم القادم، بعدما نجح ضمك في التعاقد مع المهاجم المغربي زكريا حدراف، وحارس المرمى الجزائري شمس الدين رحماني، والمدافع البرازيلي جورجي فيليبي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي