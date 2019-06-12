ضمك السعودي يواصل تدعيم صفوفه بلاعب وسط سنغالي





واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم تدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم الجديد، بتعاقده مع السنغالي بابكر سار، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ووقع لاعب الوسط السنغالي على عقد لمدة عام مع نادي ضمك، قادمًا من نادي نادي إينيسي الروسي، في صفقة انتقال حر.





ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب معلقًا عليها "بابكر سار ضمكاوي".





ويعد بابكر سار رابع صفقات النادي استعدادًا للموسم القادم، بعدما نجح ضمك في التعاقد مع المهاجم المغربي زكريا حدراف، وحارس المرمى الجزائري شمس الدين رحماني، والمدافع البرازيلي جورجي فيليبي.



