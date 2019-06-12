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أجيري وجيريس يثيران الجدل قبل انطلاق أمم إفريقيا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:41 ص
أجيري وجيريس يثيران الجدل قبل انطلاق أمم إفريقيا
اجيري
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علي نبوي
 
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أثار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، والفرنسي ألان جيريس مدرب المنتخب التونسي، الجدل بسبب استبعادهما للثنائي عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك من قائمة الفراعنة، وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في أمم إفريقيا ٢٠١٩ بالقاهرة.

وعلى الرغم من ظهور الثنائي بمستوى مميز للغاية مع الزمالك والأهلي هذا الموسم إلا أن أن كلا المدربين قرر استبعادهما من قائمة منتخب مصر وتونس.

وفضل أجيري أيمن أشرف لاعب الأهلي وأحمد أيمن منصور لشغل مركز الظهير الأيسر للفراعنة في البطولة الإفريقية، فيما فضل جيريس كريم العواضي بدلا من معلول.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في مصر يوم ٢١ من الشهر الجاري بمشاركة ٢٤ منتخبا، حيث يفتتح المنتخب المصري مشواره بمواجهة موزمبيق. فيما يواجه نسور قرطاج بلقاء أنجولا.
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