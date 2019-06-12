بالأسماء.. العشرة الأوائل للشهادتين الابتدائية والإعدادية بـ"أزهر الوادي الجديد"



وقال الشيخ أحمد محمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، إنه سيتم تكريم الأوائل في احتفالية كبيرة تقديرًا لجهودهم وتحفيزهم على مواصلة العطاء.



وأوضح أن نسبة النجاح العامة بلغت للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122426 طالبًا وطالبة.



أعلنت المنطقة الازهرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادتين الابتدائية والإعدادية.