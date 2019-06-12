ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فضيحة أخلاقية تضرب معسكر منتخب الجزائر قبل أمم أفريقيا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:38 ص
فضيحة أخلاقية تضرب معسكر منتخب الجزائر قبل أمم أفريقيا
الجزائر
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

شهدت الساعات الماضية فضيحة داخل معسكر منتخب الجزائر، والذي يقام في الدوحة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في مصر بداية من 21 يونيو.

وطرد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر هاريس بلقبلة لاعب الفريق من معسكر الفريق لأمم إفريقيا، وذلك بسبب فضيحة أخلاقية ظهرت مباشرة، بسبب تعريه أثناء لعب زميله ألكسندر أكيدجا حارس منتخب الجزائر للعبة فورت نايت.

وهاجمت جماهير منتخب الجزائر بلقبلة في الساعات الماضية، بسبب هذا الفيديو حيث أثار تلك المقطع غضب شديد على مواقع التواصل الإجتماعي من جماهير محاربي الصحراء.

وتعادل منتخب الجزائر مع منافسه منتخب بوروندي، بنتيجة هدف لكل منتخب وديا قبل كان 2019.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي