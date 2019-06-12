فضيحة أخلاقية تضرب معسكر منتخب الجزائر قبل أمم أفريقيا





شهدت الساعات الماضية فضيحة داخل معسكر منتخب الجزائر، والذي يقام في الدوحة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في مصر بداية من 21 يونيو.





وطرد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر هاريس بلقبلة لاعب الفريق من معسكر الفريق لأمم إفريقيا، وذلك بسبب فضيحة أخلاقية ظهرت مباشرة، بسبب تعريه أثناء لعب زميله ألكسندر أكيدجا حارس منتخب الجزائر للعبة فورت نايت.





وهاجمت جماهير منتخب الجزائر بلقبلة في الساعات الماضية، بسبب هذا الفيديو حيث أثار تلك المقطع غضب شديد على مواقع التواصل الإجتماعي من جماهير محاربي الصحراء.





وتعادل منتخب الجزائر مع منافسه منتخب بوروندي، بنتيجة هدف لكل منتخب وديا قبل كان 2019.