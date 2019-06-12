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"مكافحة الإدمان": تقدم 116 ألف مريض للعلاج حتى نهاية 2018

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:53 ص
مكافحة الإدمان: تقدم 116 ألف مريض للعلاج حتى نهاية 2018
الدكتور إبراهيم عسكر
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان، إنه تقدم للعلاج أكثر من 116 ألف مريض للعلاج من الإدمان في نهاية 2018.

وأضاف عسكر، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء، أنه كان لديهم 22 مركز علاجي حتى نهاية عام 2018، متابعًا: "في نهاية 2019 سنصل إلى عدد 30 مركز علاجي موزعين في حوالي 15 محافظة".

واستطرد: "خطتنا في 2020 أن نغطي كافة محافظات الجمهورية بمراكز علاجية للعلاج في سرية تامة"، مستكملًا: "لدينا 27 ألف متطوع من الإسكندرية إلى أسوان".
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