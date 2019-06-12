ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. سر استبعاد علي معلول من قائمة تونس بأمم إفريقيا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:28 ص
عاجل.. سر استبعاد علي معلول من قائمة تونس بأمم إفريقيا
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
أعلن آلان جريس المدير الفني الفرنسي للمنتخب التونسي، استبعاد الظهير الأيسر للمنتخب وللنادي الأهلي "علي معلول" من قائمة نسور قرطاچ النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وعلم "الفجر الرياضي" أن استبعاد معلول جاء بسبب فني من المدير الفني آلان جريس، بعد مشاركة اللاعب لدقائق قليلة أمس في مباراة تونس الودية أمام منتخب كرواتيا.

ويذكر أن علي معلول قدم موسم جيد من النادي الأهلي وشارك في 32 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 9 أهداف.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي