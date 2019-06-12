عاجل.. سر استبعاد علي معلول من قائمة تونس بأمم إفريقيا

أعلن آلان جريس المدير الفني الفرنسي للمنتخب التونسي، استبعاد الظهير الأيسر للمنتخب وللنادي الأهلي "علي معلول" من قائمة نسور قرطاچ النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.





وعلم "الفجر الرياضي" أن استبعاد معلول جاء بسبب فني من المدير الفني آلان جريس، بعد مشاركة اللاعب لدقائق قليلة أمس في مباراة تونس الودية أمام منتخب كرواتيا.





ويذكر أن علي معلول قدم موسم جيد من النادي الأهلي وشارك في 32 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 9 أهداف.