ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

220 درجة لقبول خريجي الاعدادية بالثانوي العام في بني سويف

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:40 ص
220 درجة لقبول خريجي الاعدادية بالثانوي العام في بني سويف
محمد حسام الدين - وكيل تعليم بني سويف
Advertisements
طباعة
أحمد فتحي الدسوقي
 
Advertisements
اعلن محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والنعليم ببني سويف، أن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اعتمد درجة تنسيق قبول خريجي الشهادة الإعدادية، بالصف الأول الثانوي بحصول الخريج علي 220 درجة من المجموع الكلي.

وأشار حسام الدين، في تصريحات صحفية، إلى أن إجمالي عدد الطلاب التي تتناسب مع المجموع التكراري 15 ألفا و567 طالبا وطالبة، لافتا الي أن كثافة طلاب الصف الأول الثانوي داخل الفصول 49.9% خلال العام الدراسي الجديد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي