220 درجة لقبول خريجي الاعدادية بالثانوي العام في بني سويف

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اعلن محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والنعليم ببني سويف، أن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اعتمد درجة تنسيق قبول خريجي الشهادة الإعدادية، بالصف الأول الثانوي بحصول الخريج علي 220 درجة من المجموع الكلي.



وأشار حسام الدين ، في تصريحات صحفية، إلى أن إجمالي عدد الطلاب التي تتناسب مع المجموع التكراري 15 ألفا و567 طالبا وطالبة، لافتا الي أن كثافة طلاب الصف الأول الثانوي داخل الفصول 49.9% خلال العام الدراسي الجديد.