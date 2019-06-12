ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جواد عبود: مصادرة كامل أملاك تاجر المخدرات بعد القبض عليه

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:39 ص
جواد عبود: مصادرة كامل أملاك تاجر المخدرات بعد القبض عليه
اللواء جواد عبود
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال اللواء جواد عبود، مساعد مدير مكافحة المخدرات الأسبق، إن انتشار الإدمان ليس مرتبطًا بالحالة الاجتماعية أو الديانة أو نسبة التعليم، بل أنواع المخدرات هي التي تختلف من منطقة إلى منطقة.

وأضاف عبود، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء، أن المخدرات ثقافة، ويدمنها البعض بسبب أفكار مغلوطة، مؤكدًا أن الأفكار المغلوطة وصديق السوء أول بوابة للإدمان.

وعلق على العقوبات الجديدة لمتعاطي المخدرات، موضحًا أنه يتم مصادرة كامل أملاك تاجر المخدرات بعد القبض عليه، بالإضافة إلى الغرامة التي يدفعها، لافتًا إلى أن قانون غسل الأموال ينص على مصادرة الأملاك عن طريق المحكمة بعد ثبوت التهمة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي