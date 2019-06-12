جواد عبود: مصادرة كامل أملاك تاجر المخدرات بعد القبض عليه

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قال اللواء جواد عبود، مساعد مدير مكافحة المخدرات الأسبق، إن انتشار الإدمان ليس مرتبطًا بالحالة الاجتماعية أو الديانة أو نسبة التعليم، بل أنواع المخدرات هي التي تختلف من منطقة إلى منطقة.



وأضاف عبود، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء، أن المخدرات ثقافة، ويدمنها البعض بسبب أفكار مغلوطة، مؤكدًا أن الأفكار المغلوطة وصديق السوء أول بوابة للإدمان.



وعلق على العقوبات الجديدة لمتعاطي المخدرات، موضحًا أنه يتم مصادرة كامل أملاك تاجر المخدرات بعد القبض عليه، بالإضافة إلى الغرامة التي يدفعها، لافتًا إلى أن قانون غسل الأموال ينص على مصادرة الأملاك عن طريق المحكمة بعد ثبوت التهمة.

