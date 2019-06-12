تعرف على أوائل الشهادة الابتدائية لـ"أزهر الدقهلية"

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اصدرت المنطقة المركزية لأزهر الدقهلية بقيادة الدكتور السيد الجنيدى وكيل أزهر الدقهلية بيانا يشمل أسماء العشرة الأوائل من طلاب الشهادة الابتدائية "مبصر وكفيف"، للعام الدراسي 20182019



وحصدت المركز الأول "مبصر" الطالبة حنين إسماعيل أنور بمجموع 648.5 درجة، واجائت بالمركز الثاني هاجر محمود محمد بمجموع 647.5 درجة، والمركز الثالث للطالبة زينب محمد إبراهيم بمجموع 645.5 درجة.



وحصلت على المركز الرابع الطالبة هاجرعوض بمجموع 645 درجة، والخامس ندا عماد محمد بمجموع 644.5 درجة، والمركز السادس دنيا طارق بمجموع 642 درجة، وحصدت المركز السابع الطالبة سلمى عطية ناصف بمجموع 641 درجة، والثامن جاء للطالبة مي محمد فتحي بمجموع 641 درجة، والتاسع حنين سامح عزت بمجموع 641 درجة، والعاشر حصدته الطالبة روان حسام بمجموع 641 درجة.



وفى ذات السياق، حصل 5 طلاب على المراكز الأولى "كفيف"، الأول للطالب محمد ياسر محمد بمجموع 444 درجة، والثاني الطالب أحمد ياسر حافظ بمجموع 425 درجة، والمركز الثالث الطالبة رحمة على مصطفى بمجموع 418 درجة، والمركز الرابع الطالب أحمد أيمن محمد بمجموع 403 درجات، والمركز الخامس للطالب محمد خالد أحمد بمجموع 396 درجة.