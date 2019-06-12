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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12-6 - 2019 بالبنوك والسوق السوداء

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:09 ص
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12-6 - 2019 بالبنوك والسوق السوداء
سعر الريال اليوم
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الفجر الاقتصادي
 
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يمر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بحالة من الاستقرار النسبي منذ انتهاء موسم عمرة رمضان، لتصبح الأسعار المتوقعة لـ سعر الريال اليوم في بداية عمل البنوك اليوم الأربعاء، عند نفس معدلاتها عند إغلاقات أمس الثلاثاء، حيث سعر الشراء للريال السعودى بقيمة قرشاً واحدا وجاءت الاسعار على النحو التالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع


البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.45924.4864
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.444.48
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.45584.4879
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.423844.47988
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي4.4354.48
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.46104.4932
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.45314.4799
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